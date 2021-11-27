Вингер Луиш Нани больше не будет выступать за американский Орландо Сити. Португалец уже попрощался с клубом и фанатами.

"Все хорошее когда-то заканчивается. После трех великолепных сезонов, наполненных невероятными моментами, новыми знакомствами и спортивными успехами, я покидаю Орландо Сити.

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Орландо – город, который я могу назвать своим домом с прекрасными людьми и фантастическими болельщиками. Но мой контракт завершил действие, клуб решил его не продлевать. Для меня было честью быть капитаном команды в первом в его истории плей-офф МЛС.

Я никогда не забуду, как болельщики поддерживали меня и мою семью с первого дня. Теперь я ваш друг и верный поклонник. Желаю вам всего лучшего", – трогательно написал Нани в своем Twitter.

Напомним, португальский вингер перебрался в Америку в феврале 2019-го и с тех пор провел за Орландо Сити 88 матчей. До этого выступал за МЮ, Спортинг, Фенербахче, Валенсию и Лацио.

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