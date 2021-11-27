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Першим і водночас останнім клубом Родрігеса став аргентинський Ньюеллс Олд Бойз, за який він виступав з 2002 по 2005 роки, а також з 2019-го. Ще Максі встиг пограти за Атлетіко, Еспаньйол, Ліверпуль і Пеньяроль.

Півзахисник має в активі і виступи за збірну Аргентини (57 матчів). Найбільш пам'ятним для футбольної спільноти став гол у ворота Мексики в 1/8 фіналу чемпіонату світу 2006 року. Пізніше легендарний постріл був визнаний найкрасивішим м'ячем турніру.

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