Сборная Исландии стала самой большой сенсацией футбольного мира последних лет. Викинги сумели выйти на Евро-2016, побить самих родоначальников футбола, а затем проторить себе путь в самый большой турнир сборных – Мундиаль.

Эта команда – яркий пример того, что ни одна тактика и технические навыки не устоят перед силой командного духа. Любители сумели доказать всему миру, что с хорошим энтузиазмом можно поиздеваться даже над величайшими звездами.

Старт к кубку с поражения: триумф таки на ЧМ-2010

"Футбол – это главное дело жизни". Такое утверждение было бы уместным по отношению к футболистам любой европейской сборной, не считая стран-карликов. У игроков сборной Исландии это вызвало бы только улыбку.

Тренировал команду стоматолог Хеймир Хадльгримссон, большинство футболистов вполне спокойно сочетали гражданскую жизнь с игрой миллионов, для них копание мяча – всего лишь интересное хобби. Голкипер Ханнес Халльдоурссон, которому судьба подарит яркое воспоминание парированного пенальти самого Лионеля Месси, зарабатывает на хлеб режиссурой.

Соляной завод, работа в порту, сборщик мусора – просто невероятно, чтобы эти ребята пробились на Мундиаль. Да, есть Сигурдссон и другие яркие профи, но баланс ну явно не тот, чтобы ставить серьезные задачи. Чемпионат Европы – красивая история Золушки, для которой праздник закончится в полночь, но чтобы эта солянка из профи и любителей играла на чемпионате мира? Викинги показали, что невозможное – это для тех, кто рос в тепличных условиях, а им по силам любые чудеса.

До Мундиаля в Катаре сборной Украины осталось сделать последний рывок. Болей за "желто-синих" и дай импульс главной команде страны в важнейший момент вместе с HLIBNY DAR.



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Украина, Хорватия, Косово, Турция, Финляндия, Исландия. На первый взгляд, все в группе И понятно: хорваты явные фавориты, Украина и Турция будут сражаться за второе место, все остальные будут статистами для очков и борьбы за лучшие показатели забитых и пропущенных. Как показала жизнь, такие размышления были крайне ошибочны.

Первый матч против Украины на "Олимпийском". 5-я минута – и уже "желто-синие" "горят" – свой шанс использовал Финнбогасон. Если бы не Пятов, то еще через 5 минут счет был бы удвоен. Ярмола спас только ничью – первое очко в копилке викингов.

Домашняя победа над финнами стала яркой демонстрацией характера команды – уступая 1:2, на последних минутах исландцы забивают два гола и вырывают победу! Безумные эмоции и важные +3.

С Турцией викинги разобрались на эмоциях – 2:0 в первом тайме и без шансов на разворот матча в другую сторону. 3 тура, 7 очков – удивительный результат тех, кому отводили роль андердога.

Бой с хорватами показал, что не все так ярко и над ошибками нужно работать. 0:2 в Загребе стали колокольчиком, который исландцы услышали. Из Косово нужно было привезти 3 очка – команда справилась с заданием. 10 очков после первого круга и серьезная заявка на Мундиаль!

Амбиции подтвердила и домашняя месть хорватам – минимальные 1:0 и еще один шаг к чемпионату мира. С финнами сложилось не так радостно – минимальное поражение.

Матч с Украиной болельщики "желто-синих" запомнят надолго. Два удара хватило Сигурдссону, чтобы "похоронить" нашу команду и приблизить ее к провалу отбора.

На Турцию надеяться было напрасно – голодные до побед викинги повторили подвиг Украины в отборе на Мундиаль-2006 и поиздевались над турками 3:0 в их стенах. Заключительный матч с Косово (2:0) стал своеобразным праздничным салютом для небольшого острова – скромная Исландия выходит на чемпионат мира-2018 с первого места в группе!