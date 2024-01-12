Гранада официально подтвердила договоренность с Вероной о переходе 25-летнего камерунца.

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Ранее инсайдеры раскрыли подробности сделки. Онгла подписал контракт на 3,5 года, а сумма трансфера составила 3 млн евро. В первой половине сезона за Верону полузащитник провел 17 матчей, результативными действиями не отличался. "Мастифы" шли в зоне вылета Серии А, однако и Гранада не предвещает сладкую жизнь – предпоследняя строчка Ла Лиги.

Напомним, в 2019 году Онгла недолго выступал за львовские Карпаты, оформив 2+2 в 16 матчах.

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