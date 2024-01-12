Нападающий Валенсии Роман Яремчук может не помочь "летучим мышам" в поединке 20-го тура Ла Лиги против Кадиса.

Яремчук недавно забил свой дебютный гол в Ла Лиге в составе Валенсии, но против Кадиса может не сыграть из-за гриппа, сообщает Marca.

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Из-за болезни нападающий пропустил сегодняшнюю тренировку "летучих мышей". Впрочем, Яремчук сохраняет шансы выздороветь до матча с Кадисом, который запланирован на 14 января.

К слову, в нынешнем сезоне Роман Яремчук сыграл за Валенсию во всех турнирах 16 матчей, в которых забил два гола.

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