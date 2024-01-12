Півзахисник Мартін Онгла не шукає легких викликів у кар'єрі.

Гранада офіційно підтвердила домовленість з Вероною щодо переходу 25-річного камерунця.

Яремчук ризикує пропустити наступний матч Ла Ліги

Раніше інсайдери розкрили подробиці угоди. Онгла підписав контракт на 3,5 роки, а сума трансферу склала 3 млн євро. У першій половині сезону за Верону півзахисник провів 17 матчів, результативними діями не відзначався. "Мастифи" йшли в зоні вильоту Серії А, проте й Гранада не віщує солодкого життя – передостання сходинка Ла Ліги.

Нагадаємо, у 2019 році Онгла недовго виступав за львівські Карпати, оформивши 2+2 у 16 матчах.

Карпати змінюють курс: Маркевич хоче повторити Металіст, молодий скаут з прицілом на Бразилію