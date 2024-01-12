Екс-хавбек Карпат проміняв Серію А на Ла Лігу – знову доведеться боротись за виживання
20:56 - Читать на русском
Півзахисник Мартін Онгла не шукає легких викликів у кар'єрі.
Гранада офіційно підтвердила домовленість з Вероною щодо переходу 25-річного камерунця.
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Раніше інсайдери розкрили подробиці угоди. Онгла підписав контракт на 3,5 роки, а сума трансферу склала 3 млн євро. У першій половині сезону за Верону півзахисник провів 17 матчів, результативними діями не відзначався. "Мастифи" йшли в зоні вильоту Серії А, проте й Гранада не віщує солодкого життя – передостання сходинка Ла Ліги.
Нагадаємо, у 2019 році Онгла недовго виступав за львівські Карпати, оформивши 2+2 у 16 матчах.
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