Бывший полузащитник туринского Ювентуса, Фиорентины, испанской Севильи и ряда других команд Энцо Мареска стал основным претендентом на пост главного тренера шотландского Селтика.

41-летний итальянец – первый выбор руководства "кельтов" на вакантную должность, утверждает журналист Николо Скира в своем твиттере.

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Мареска обратил на себя внимание работой с командой U-23 Манчестер Сити. Дубль "горожан" под его руководством уверенно лидирует в турнире резервных команд, опережая Блэкберн U-23 на 5 пунктов за семь туров до конца первенства. Ранее чемпион Италии-2002 и двукратный победитель Кубка УЕФА с Севильей работал ассистентом главного тренера в Асколи и той же Севилье, а также входил в тренерский штаб Мануэля Пеллегрини в Вест Хэме.

Две недели назад Селтик уволил Нила Леннона с поста главного тренера из-за провального сезона 2020/21. Шотландский гранд досрочно проиграл чемпионскую гонку Рейнджерс и позорно вылетел из еврокубков.

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