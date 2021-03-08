Колишній півзахисник туринського Ювентуса, Фіорентини, іспанської Севільї і низки інших команд Енцо Мареска став основним претендентом на посаду головного тренера шотландського Селтіка.

41-річний італієць – перший вибір керівництва "кельтів" на вакантну посаду, стверджує журналіст Ніколо Скіра в своєму твіттері.

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Мареска звернув на себе увагу роботою із командою U-23 Манчестер Сіті. Дубль "містян" під його керівництвом впевнено лідирує у турнірі резервних команд, випереджаючи Блекберн U-23 на 5 очок за сім турів до кінця першості.

Раніше чемпіон Італії-2002 і дворазовий переможець Кубка УЄФА із Севільєю працював асистентом головного тренера в Асколі та тій же Севільї, а також входив до тренерського штабу Мануеля Пеллегріні у Вест Хемі.

Два тижні тому Селтік звільнив Ніла Леннона з посади головного тренера через провальний сезон 2020/21. Шотландський гранд достроково програв чемпіонські перегони Рейнджерс і ганебно вилетів із єврокубків.

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