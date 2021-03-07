Интересно, что титул "светло-синим" фактически принес заклятый враг. Селтик не смог обыграть Данди, и Рейнджерс стал недосягаемым на вершине турнирной таблицы за шесть туров до окончания чемпионата.

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Стоит отметить, что чемпионство команде принес Стивен Джеррард. Под его руководством команда в нынешнем сезоне не потерпела ни одного поражения в рамках чемпионата.

К слову, Рейнджерс стал чемпионом после 10 лет ожиданий и мытарств. За это время команда успела побывать в низших дивизионах, вернуться в элиту и вот наконец-то завоевать титул. Это 55-й триумф "рейндж" в чемпионате Шотландии за всю историю – рекорд турнира.

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