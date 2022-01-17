Полузащитник Евгений Чумак продолжит карьеру в самаркандском Динамо, сообщает Sports.uz.

Экс-игрок Динамо Чумак объяснил, почему готов согласиться на предложение от Шахтера

26-летний футболист присоединился к новичку узбекской Суперлиги в статусе свободного агента и подписал контракт сроком на 1 год – до 31 декабря 2022 года.

Напомним, Чумак – воспитанник Динамо. За главную команду дебютировал в феврале 2015 года в матче Лиги Европы против французского Генгама (в УПЛ – 1 марта против Металлиста). В Украине успел поиграть за Говерлу, Зирку, Карпаты и Десну. За границей бегал в футболках жодинского Торпедо-БелАЗ и могиловского Днепра, грузинского Шевардени, узбекских Буденкора и Металлурга. Последним клубом украинца был казахский Туран, за который он провел 7 матчей (результативными действиями не отмечался). Transfermarkt оценивает игрока в 250 тысяч евро.

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