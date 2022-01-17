Півзахисник Євген Чумак продовжить свою кар'єру у самаркандському Динамо, повідомляє Sports.uz.

Екс-гравець Динамо Чумак пояснив, чому готовий погодитись на пропозицію від Шахтаря

26-річний футболіст перейшов до новачка узбецької Суперліги у статусі вільного агента і підписав контракт терміном на 1 рік – до 31 грудня 2022 року.

Нагадаємо, Чумак – вихованець Динамо. За головну команду дебютував у лютому 2015 року у матчі Ліги Європи проти французького Генгама (в УПЛ – 1 березня проти Металіста). В Україні встиг пограти за Говерлу, Зірку, Карпати та Десну. За кордоном бігав у футболках жодінського Торпедо-БелАЗ та могильовського Дніпра, грузинського Шевардені, узбецьких Буденкора та Металурга. Останнім клубом українця був казахський Туран, за який він провів 7 матчів (результативними діями не відзначався). Transfermarkt оцінює гравця у 250 тисяч євро.

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