Бывший полузащитник "бело-синих" Владислав Калитвинцев признался, что в 2017 году едва не перешел в чемпионат Германии.

– В 2017 году СМИ сообщали, что ты подписал контракт с клубом второй немецкой Бундеслиги Эрцгебирге. Что это за история?

– Да, тогда были переговоры с ними. Ждали ответа, но я не решился туда переходить и на этом все закончилось.

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Как-то внутренне чувствовал, что не хочу туда и не вижу себя в той команде.

– А есть ли еще желание попробовать себя за границей?

– Если будут предложения, то почему бы и нет? Сейчас у меня контракт с Александрией и все мои мысли только о ней. Как будет дальше – будет видно, – рассказал Калитвинцев в интервью Українському футболу.

Напомним, Владислав – воспитанник Динамо. На контракте в киевском клубе находился с 2009 по 2018 годы, однако за основу "бело-синих" провел лишь 14 матчей (выступая преимущественно в арендах). Ныне 31-летний хавбек защищает цвета Александрии.

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