Колишній півзахисник "біло-синіх" Владислав Калітвінцев зізнався, що у 2017 році ледь не перейшов у чемпіонат Німеччини.

– У 2017 році ЗМІ повідомляли, що ти підписав контракт з клубом другої німецької Бундесліги Ерцгебірге. Що це за історія?

– Так, тоді були перемовини з ними. Чекали відповіді, але я не наважився туди переходити і на цьому все скінчилося.

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Якось внутрішньо відчував, що не хочу туди та не бачу себе в тій команді.

– А чи є ще бажання спробувати себе за кордоном?

– Якщо будуть пропозиції, то чому б і ні? Наразі у мене контракт з Олександрією та всі мої думки лише про неї. Як буде далі – буде видно, – розповів Калітвінцев в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Владислав – вихованець Динамо. На контракті у київському клубі перебував з 2009 по 2018 роки, однак за основу "біло-синіх" провів лише 14 матчів (виступаючи переважно в орендах). Нині 31-річний хавбек захищає кольори Олександрії.

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