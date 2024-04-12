"Были ли среди легионеров Динамо откровенные пассажиры типа внука криминального авторитета – Омара Фарояна? Омара я застал, мы с ним в Динамо-2 тренировались. Он вообще обычный парень, очень скромный, открытый.

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То, что он умел, то и старался показывать. Играл на своем определенном уровне. Там было большое желание играть, слушать тренера – на тот момент моего отца (Юрия Калитвинцева, – прим.). Только позитив о нем вспоминаю.

А насчет легионеров первой команды, то я не понял трансферов Факундо Бертольо и нападающего Андре. Как-то я так и не понял, как они в Динамо попали. Я имею в виду именно футбольный аспект, а не деньги, которые за них заплатили. Я считаю, что эти игроки – это не уровень такого клуба", – рассказал Калитвинцев в интервью Українському футболу.

Напомним, Бертольо перебрался в Динамо весной 2010 года, но так и не сумел закрепиться в Киеве, сыграв за "бело-синих" лишь 6 матчей. За Рибейро де Соуза Андре киевляне в том же году заплатили 8 миллионов евро. Нападающий провел всего 9 поединков (1 ассист), его отдавали в аренды в Бордо и Атлетико Минейро, куда и продали в 2012-м за почти 6 миллионов.

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