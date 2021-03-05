"Ты был моим отцом и часто говорил, что меня воспитывала мама. Но это не так, понимаете? Ты научил меня любить футбол и уважать других, ты объяснил мне, что такое быть хорватом. Но самый жизненный урок, который я усвоил, заключается в том, что важно уделять каждому внимание, всем помогать и улыбаться.

Умер легендарный Златко Кранчар – отец экс-хавбека Динамо

Я не собираюсь рассказывать твои анекдоты, которые я слышал. Я не скажу тебе, как мне больно, что тебя больше нет за городом, я не скажу тебе, как я скучаю по тебе. Спасибо тебе за поддержку в трудные для меня моменты. Я люблю тебя и мы все тебя любим. Благодарю тебя от всего сердца, твой сын", – цитирует трогательные слова, которые говорил Нико Кранчар со слезами на глазах,Vecernji List.

Златко Кранчар, легенда загребского Динамо и венского Рапида, умер после борьбы с тяжелой болезнью. Его сын – Нико – с 2012 по 2016 годы принадлежал Динамо, хотя и почти все время выступал в аренде. За "бело-синих" он провел всего 22 поединка.

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