"Ти був моїм батьком і часто говорив, що мене виховувала мама. Але це не так, розумієте? Ти навчив мене любити футбол і поважати інших, ти пояснив мені, що таке бути хорватом. Але найбільший життєвий урок, який я засвоїв, полягає в тому, що важливо приділяти кожному увагу, всім допомагати та усміхатись.

Помер легендарний Златко Кранчар – батько екс-хавбека Динамо

Я не збираюсь розповідати твої анекдоти, які я чув. Я не скажу тобі, як мені боляче, що тебе більше немає за містом, я не скажу тобі, як я сумую за тобою. Дякую тобі за підтримку у важкі для мене моменти. Я люблю тебе і ми всі тебе любимо. Дякую тобі від усього серця, твій син", – наводить зворушливі слова, які промовляв Ніко Кранчар зі сльозами на очах, Vecernji List.

Нагадаємо, Златко Кранчар, легенда загребського Динамо та віденського Рапіда, помер після боротьби з важкою хворобою. Його син – Ніко – з 2012 по 2016 роки належав Динамо, хоча й майже весь час виступав в орендах. За "біло-синіх" він провів лише 22 поєдинки.

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