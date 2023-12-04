Выступление защитника Борнмута Ильи Забарного в поединке с Астон Виллой было достойно оценено фанатами.

Украинский защитник Илья Забарный был признан болельщиками лучшим игроком Борнмута в матче 14-го тура АПЛ с Астон Виллой (2:2). Наш земляк уже традиционно для себя вышел в основе и провел на поле весь поединок.

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Согласно голосованию Илья набрал 42,5% голосов и обошел защитника Райана Кристи (32,8%), форварда Антуана Семеньо (17,1%) и хавбека Маркуса Таверниера (7,7%).

Напомним, в текущем сезоне Забарный провел за Борнмут 16 матчей во всех турнирах (без результативных действий), отыграв в каждом "от свистка до свистка".

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