Атлетіко Паранаенсе здобув перемогу над Сантосом у домашньому матчі 37-го туру місцевої Серії А (3:0). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Чемпіонат Бразилії 2023, 37-й тур

Атлетіко Паранаенсе – Сантос – 3:0

Голи: Буено, 45+6, Мадсон, 75, Вілліан, 90+3

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Атлетіко Паранаенсе на своєму полі розбив Сантос. У складі господарів на поле вийшли колишній півзахисник Шахтаря Фернандінью, майбутній нападник Барселони Вітор Роке та екс-легіонер Динамо Вітор Буено. Трансферний провал киян (зіграв за основу "біло-синіх" лише два матчі), в результаті, і став героєм зустрічі.

Попри певну перевагу господарів вийти вперед їм вдалось лише на шостій доданій до першого тайму хвилині. Атлетіко здобув право на штрафний і Буено майстерно прошив стінку, закрутивши під ліву стійку.

На екваторі другої половини зустрічі екс-динамівець віддав чудовий навіс на лінію воротарського і Мадсон головою подвоїв перевагу своєї команди. Вже у доданий час 37-річний екс-форвард Металіста Гомес Вілліан, який вийшов на заміну, добив суперника ефектним ударом з розвороту.

Перемога принесла Атлетіко 56 очок і підняла на восьму сходинку турнірної таблиці, Сантос з 43-ма пунктами п'ятнадцятий.

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