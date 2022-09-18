Металлист подписал украинского полузащитника Игоря Чайковского, сообщает официальный сайт УПЛ.

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Срок соглашения и условия перехода неизвестны. 30-летний футболист в новом клубе будет выступать под 4-м номером.

Напомним, Чайковский – воспитанник Шахтера, за который и дебютировал на профессиональном уровне в 2008 году. Успел поиграть за Зарю (трижды), Мариуполь, российский Анжи, Ингулец, Полесье и Буковину. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

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