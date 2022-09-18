Экс-хабек Шахтера и Зари продолжит карьеру в Металлисте
08:29 - Читати українською
Харьковчане пытаются усилить проблемные позиции.
Металлист подписал украинского полузащитника Игоря Чайковского, сообщает официальный сайт УПЛ.
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Срок соглашения и условия перехода неизвестны. 30-летний футболист в новом клубе будет выступать под 4-м номером.
Напомним, Чайковский – воспитанник Шахтера, за который и дебютировал на профессиональном уровне в 2008 году. Успел поиграть за Зарю (трижды), Мариуполь, российский Анжи, Ингулец, Полесье и Буковину. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.
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