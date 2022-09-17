Максим Ермоленко, перебравшийся в лагерь "моряков" этим летом, так и не успел дебютировать за первую команду.

Нападающий Черноморца Максим Ермоленко продолжит карьеру в Оболони, сообщает пресс-служба "пивоваров".

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24-летний футболист будет выступать в клубе Первой лиги на правах аренды до конца сезона 2022/23. В новой команде он взял футболку с номером 11.

Напомним, Ермоленко – воспитаник Металлиста. Успел поиграть за Металлист 1925 и Краматорск (1 гол в 9 матчах Первой лиги в прошлом сезоне). Летом 2022 года присоединился к Черноморцу, однако не провел за коллектив Романа Григорчука ни одного официального матча.

Оболонь в турнирной таблице группы Б Первой лиги после 3-х туров идет третьей, имея в своем активе 7 очков (столько же, сколько и лидеры – запорожский Металлург и ЛНЗ).

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