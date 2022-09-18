Металіст підписав українського півзахисника Ігоря Чайковського, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Чорноморець спровадив свого форварда у Першу лігу

Термін угоди та умови переходу наразі невідомі. 30-річний футболіст у новому клубі буде виступати під 4 номером.

Нагадаємо, Чайковський – вихованець Шахтаря, за який і дебютував на професіональному рівні у 2008 році. Встиг пограти за Зорю (тричі), Маріуполь, російський Анжи, Інгулець, Полісся та Буковину. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

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