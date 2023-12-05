– Николай Владимирович, это правда, что вам вручили повестку в военкомат?

– Нет, такого не было. Всё нормально. У меня есть официальная отсрочка из-за ребенка. Просто я планирую ехать в Закарпатье, а там сейчас массовая проверка мужчин на вокзале. Их проверяют и сразу везут в медкомиссию.

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Чтобы избежать недоразумений, и меня не забрали в центр комплектования, как это произошло с некоторыми моими знакомыми, в том числе и футболистами, я решил перестраховаться. Мне посоветовали взять письмо в ПФЛ, что я и сделал.

– А каких футболистов забрали в военкомат?

– Мне говорили, что вратаря Агробизнеса Андрея Поповича несколько дней назад забрали в центр комплектации прямо с вокзала в Ужгороде, и он обращался за помощью. Я не знаю, чем закончилась эта история, – цитирует Цымбала Украинский футбол.

Напомним, Николай Цымбал ныне возглавляет выступающий во Второй лиге ФК ЮКСА. Вратарь Андрей Попович выступает в Первой лиге за Агробизнес. Раньше Попович играл за Минай и ЛНЗ.

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