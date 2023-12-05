– Микола Володимирович, це правда, що вам вручили повістку у військкомат?

– Ні, такого не було. Все нормально. У мене є офіційна відстрочка через дитину. Просто я планую їхати на Закарпаття, а там зараз масова перевірка чоловіків на вокзалі. Їх перевіряють і відразу везуть на медкомісію.

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Щоб уникнути непорозумінь, і мене не забрали в центр комплектування, як це відбулося з деякими моїми знайомими, зокрема й футболістами, я вирішив перестрахуватися. Мені порадили взяти листа в ПФЛ, що я і зробив.

– А яких футболістів забрали у військкомат?

– Мені казали, що воротаря Агробізнеса Андрія Поповича декілька днів назад забрали у центр комплектації прямо з вокзалу в Ужгороді, і він звертався за допомогою. Я не знаю, чим закінчилась ця історія, – цитує Цимбала Український футбол.

Нагадаємо, Микола Цимбал нині очолює ФК ЮКСА, який виступає у Другій лізі. Воротар Андрій Попович виступає в Першій лізі за Агробізнес. Раніше Попович грав за Минай та ЛНЗ.

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