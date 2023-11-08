Игрок Шахтера остановил карьеру и ушел на фронт – звезда "горняков" рассказал о войне в Украине
Владимир Сегеда из U-19 донецкого Шахтера сражается против России на фронте. Об этом рассказал Георгий Судаков.
Лидер Шахтера Георгий Судаков в интервью иностранным журналистам упомянул о войне в Украине, заявив, что даже молодые футболисты вынуждены останавливать карьеры и уходить на фронт.
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"Практически у каждого в Украине кто-то воюет среди родных или близких. Знаю, что мой бывший партнер по академии пошел на войну. Ему 19 лет он покинул футбол и присоединился к армии.
Его зовут Владимир Сегеда, игравший на позиции вратаря в U-19. Пока он восстанавливается после ранения, мы иногда общаемся", – цитирует Судакова The Telegraph.
Шахтер сенсационно победил Барселону (1:0) в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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