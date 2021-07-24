Экс-голкипер Зари стал игроком португальского Белененсеша
16:04 - Читати українською
Бывший легионер луганчан Луис Фелипе возвращается в Европу.
Бразильский вратарь Луис Фелипе, известный в Украине по выступлениям в составе Зари, подписал контракт с Белененсешем, сообщает VAVEL.
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24-летний кипер перешел в португальский клуб на правах свободного агента. О сроках контракта не сообщается.
Напомним, после ухода из Зари в января 2020 года Луис Фелипе играл в Бразилии за малоизвестные команды Айморе и Коимбра. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.
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