Бразильський воротар Луїс Феліпе, відомий в Україні за виступами у складі Зорі, підписав контракт з Белененсешем, повідомляє VAVEL.

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24-річний кіпер перейшов у португальський клуб на правах вільного агента. Про терміни контракту не повідомляється.

Нагадаємо, після відходу із Зорі у січні 2020 року Луїс Феліпе грав у Бразилії за маловідомі команди Айморе та Коїмбра. Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.

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