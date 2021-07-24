Екс-голкіпер Зорі став гравцем португальського Белененсеша
16:04 - Читать на русском
Колишній легіонер луганців Луїс Феліпе повертається у Європу.
Бразильський воротар Луїс Феліпе, відомий в Україні за виступами у складі Зорі, підписав контракт з Белененсешем, повідомляє VAVEL.
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24-річний кіпер перейшов у португальський клуб на правах вільного агента. Про терміни контракту не повідомляється.
Нагадаємо, після відходу із Зорі у січні 2020 року Луїс Феліпе грав у Бразилії за маловідомі команди Айморе та Коїмбра. Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.
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