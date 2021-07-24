Еще один украинец отправился получать игровую практику за границу – Александр Беляев продолжит карьеру в Генчлерберлиги.

Полузащитник СК Днепр-1 Александр Беляев стал игроком Генчлербирлиги, сообщает официальный сайт турецкого клуба.

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21-летний украинец перешел в команду из второго дивизиона на правах аренды. Срок соглашения рассчитан на один год.

К слову, Беляеву не будет одиноко в новом клубе – в начале июля игроком Генчлербирлиги стал экс-полузащитник Шахтера Дмитрий Гречишкин.

Напомним, Беляев – воспитанник Днепра, за который дебютировал во взрослом футболе в 2017 году. На правах аренды успел также поиграть за кропивницкую Зирку, грузинский Сабуртало и перволиговый ВПК-Агро. Transfermarkt оценивает игрока в 150 тысяч евро.

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