Украинский защитник Евгений Радченко стал игроком керченского Океана, сообщает пресс-служба крымского клуба.

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О сроках и условиях соглашения не сообщается. В визитке указано, что 29-летний футболист уже имеет российское гражданство.

Напомним, Радченко – воспитанник Металлиста, в котором и дебютировал на профессиональном уровне за вторую команду в 2013 году. Выступал за харьковский Гелиос и второлиговый Волчанск (прекративший существование после полномасштабного вторжения оккупантов). С июля 2022-го находился без команды.

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