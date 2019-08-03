Экс-голкипер Карпат перешел в Динамо Батуми

Украинцев за рубежом стало больше. Максим Кучинский, который недавно покинул Карпаты, продолжит карьеру в Грузии.

Бывший голкипер Карпат Максим Кучинский, который этим летом стал свободным агентом, подписал контракт с Динамо Батуми. Детали соглашения пока неизвестны.

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Официальный сайт грузинского клуба пока не подтвердил переход голкипера, однако Кучинский уже присутствует на фотографиях, опубликованных на странице Динамо в Facebook. К слову, батумская команда после 21 тура занимает 3 позицию в чемпионате Грузии, уступая лидеру два очка.

Ранее 31-летний вратарь выступал за Металлург Запорожье, Зирку, Десну и Полтаву. Летом 2018-го подписал контракт с Карпатами, за которые сыграл 26 матчей и пропустил 38 голов.

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