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Екс-голкіпер Карпат перейшов у Динамо Батумі

16:55 211 Читать на русском
Екс-голкіпер Карпат перейшов у Динамо Батумі
Максим Кучинський / ФК Динамо Батумі

Українців за кордоном стало більше. Максим Кучинський, який нещодавно покинув Карпати, продовжить кар'єру в Грузії.

Колишній голкіпер Карпат Максим Кучинський, який цього літа став вільним агентом, підписав контракт з Динамо Батумі. Деталі угоди наразі невідомі.

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Офіційний сайт грузинського клубу поки не підтвердив перехід голкіпера, проте Кучинський вже присутній на світлинах, опублікованих на сторінці Динамо у Facebook. До слова, батумська команда після 21 туру посідає 3 позицію в чемпіонаті Грузії, поступаючись лідеру двома очками.

Раніше 31-річний воротар виступав за Металург Запоріжжя, Зірку, Десну та Полтаву. Влітку 2018-го підписав контракт з Карпатами, за які відіграв 26 матчів та пропустив 38 голів.

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Новый вызов️

Допис, поширений Максим Кучинский (@max_kuchinskiy)

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Теги
Українці за кордоном Карпати Карпати Трансфери Максим Кучинський Максим Кучинський Світ Динамо Батумі Динамо Батумі Трансфери чемпіонату України
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