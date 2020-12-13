Керівництво Миная прийняло рішення про припинення співпраці одразу з кількома гравцями.

Кобін похвалив підопічних за нічию з Ворсклою та анонсував підсилення Миная

До трійки футболістів потрапили захисник Олег Допілка та півзахисники Олександр Глагола і Едгар Капаррос, повідомляє видання Meta Ratings.

Нагадаємо, 34-річний екс-оборонець збірної України виступав за Минай з травня 2017 року, а 23-річний Глагола грав за команду з липня 2019-го. Іспанський легіонер ужгородців Капаррос перебував у клубі з вересня, однак не зіграв жодного матчу. До слова, під питанням також майбутнє у клубі Максима Лопирьонка, права на якого належать СК Дніпро-1.

Минай пішов на зимову паузу на одинадцятій сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 10 очок.

Ворскла розписала нічию з Минаєм у матчі з двома скасованими голами полтавців