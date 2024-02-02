Кадис официально объявил об уходе Альваро Негредо. Как информирует официальный сайт клуба, стороны расторгли контракт, который был действителен до конца сезона. Альваро защищал цвета Кадиса четыре сезона. За это время он сыграл за команду 105 матчей и забил 20 мячей. Это - шестой лучший показатель в истории клуба в Ла Лиге.

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В первые два года в Кадисе ветеран был ключевым игроком "Желтой субмарины", дважды становясь лучшим бомбардиром команды в сезоне. Однако по итогам прошлого сезона Альваро сильно сдал и стал пятым форвардом в иерархии команды. Несмотря на это, Кадис продлил с ним контракт.

Сейчас 38-летний форвард является свободным агентом. Напомним, что он защищал цвета сборной Испании с 2009 по 2013-й год (10 голов в 21 матче).

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