Кадис нашел нового тренера, который попытается сохранить команду в Ла Лиге.

Пресс-служба испанский клуб сообщил о назначении нового главного тренера. Маурисио Пеллегрино подписал контракт с Кадисом до конца текущего сезона.

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Аргентинский специалист ранее тренировал Валенсию, Эстудиантес, Индепендьенте, Депортиво Алавес, Саутемптон, Леганес, Велес Сарсфиэль и Универсидад. Он заменил на посту Серхио Гонсалеса, под руководством которого Кадис имел 17-матчевую безвыигрышную серию.

Напомним, что Маурисио Пеллегрино работал с Андреем Луниным во время его выступлений в Леганесе.

Кадис сейчас находится на 18 месте в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 15 баллов. В 22 туре команда сыграет против Атлетика.

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