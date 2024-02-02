Кадіс офіційно оголосив про відхід Альваро Негредо. Як інформує офіційний сайт клубу, сторони розірвали контракт, який був дійсний до кінця сезону. Альваро захищав кольори Кадіса чотири сезони. За цей час він зіграв за команду 105 матчів і забив 20 м'ячів. Це – шостий найкращий показник в історії клубу в Ла Лізі.

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У перші два роки в Кадісі ветеран був ключовим гравцем "Жовтої субмарини", двічі стаючи найкращим бомбардиром команди в сезоні. Однак за підсумками минулого сезону Альваро сильно здав і став п'ятим форвардом в ієрархії команди. Незважаючи на це, Кадіс продовжив із ним контракт.

Зараз 38-річний форвард є вільним агентом. Нагадаємо, що він захищав кольори збірної Іспанії з 2009 по 2013-й рік (10 голів у 21 матчі).

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