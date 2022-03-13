Нападающий Андрес Эскобар получил наказание за свои проделки во время выступлений в чемпионате Исландии.

Колумбийский форвард Андрес Эскобар был приговорен к двум годам тюрьмы за изнасилование женщины, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Récord México.

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Установлено, что инцидент произошел 19 сентября 2021 года во время выступлений футболиста за исландский Лейкнир из Рейкьявика. Адвокаты Эскобара в ближайшее время намерены оспорить приговор, поскольку считают, что вина их подзащитного по делу отсутствует.

Напомним, Эскобар принадлежал киевскому Динамо с 2011 по 2018 гг. За "бело-синих" нападающий провел всего 18 минут, все остальное время выступал в арендах.

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