Нападник Андрес Ескобар отримав покарання за свої витівки під час виступів у чемпіонаті Ісландії.

Колумбійський форвард Андрес Ескобар був засуджений до двох років ув'язнення за згвалтування жінки, котра перебувала у стані алкогольного сп'яніння, повідомляє Récord México.

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Встановлено, що інцидент стався 19 вересня 2021 року під час виступів футболіста за ісландський Лейкнір із Рейк'явіка. Адвокати Ескобара найближчим часом мають намір оскаржити вирок, оскільки вважають, що вина їхнього підзахисного у справі відсутня.

Нагадаємо, Ескобар належав київському Динамо з 2011 по 2018 рік. За "біло-синіх" нападник провів лише 18 хвилин, весь інший час виступав в орендах.

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