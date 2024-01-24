Аренда Денниса Бонавентуре в Истанбул Башакшехир получилась неудачной. Экс-форвард Зари провёл в составе турецкой команды 8 матчей и не отметился ни одним результативным действием. Когда у Денниса появился вариант с возвращением в Англию, он дважды не думал.

Экс-форвард Зари официально променял АПЛ на турецкую Суперлигу

Бывший нападающий луганской Зари вернулся в Уотфорд, за который выступал в сезоне 2021/22. Его контракт по-прежнему принадлежит Ноттингем Форест, и в составе "шершней" нигериец будет выступать на правах аренды. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, ради этого трансфера 26-летний нападающий пошёл на существенное снижение своей зарплаты – до 70%.

После 28 туров в Чемпионшипе Уотфорд занимает 9-е место в турнирной таблице.