Екс-форвард Зорі повернувся в чемпіонат Англії після провалу в Туреччині – він скоротив зарплату на 70%
Нападник збірної Нігерії Денніс Еммануель Бонавентуре повернувся в Уотфорд.
Оренда Денніса Бонавентуре в Істанбул Башакшехір вийшла невдалою. Екс-форвард Зорі провів у складі турецької команди 8 матчів і не відзначився жодною результативною дією. Коли у Денніса з'явився варіант із поверненням до Англії, він не думав двічі.
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Колишній нападник луганської Зорі повернувся в Уотфорд, за який виступав у сезоні 2021/22. Його контракт, як і раніше, належить Ноттінгем Форест, і в складі "шершнів" нігерієць виступатиме на правах оренди. Як інформує інсайдер Фабріціо Романо, заради цього трансферу 26-річний нападник пішов на істотне зниження своєї зарплати – до 70%.
Після 28 турів у Чемпіоншипі Уотфорд посідає 9-те місце в турнірній таблиці.