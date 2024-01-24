Оренда Денніса Бонавентуре в Істанбул Башакшехір вийшла невдалою. Екс-форвард Зорі провів у складі турецької команди 8 матчів і не відзначився жодною результативною дією. Коли у Денніса з'явився варіант із поверненням до Англії, він не думав двічі.

Екс-форвард Зорі офіційно проміняв АПЛ на турецьку Суперлігу

Колишній нападник луганської Зорі повернувся в Уотфорд, за який виступав у сезоні 2021/22. Його контракт, як і раніше, належить Ноттінгем Форест, і в складі "шершнів" нігерієць виступатиме на правах оренди. Як інформує інсайдер Фабріціо Романо, заради цього трансферу 26-річний нападник пішов на істотне зниження своєї зарплати – до 70%.

Після 28 турів у Чемпіоншипі Уотфорд посідає 9-те місце в турнірній таблиці.