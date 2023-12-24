Три года назад Аллахьяр защищал цвета Зари и делал это настолько успешно, что даже стал главной звездой команды. Однако руководство луганского клуба не нашло денег, чтобы выкупить контракт форварда у Фенербахче.

Защитник сборной Украины может вернуться в УПЛ – изгнанника из Европы хочет амбициозный новичок

В конце концов Сайядманеш оказался в Халл Сити, который заплатил 4,5 млн евро компенсации. В Чемпионшипе форвард не смог продолжить демонстрировать хорошие результаты и постепенно потерял место в составе. В нынешнем сезоне всего трижды выходил на поле, суммарно сыграв около 20 минут.

По информации ТаТоТаке, Аллахьяр может вернуться в Украину, где у него получалось гораздо лучше (15 голов в 50 матчах за Зарю). Источник утверждает, что в услугах 22-летнего иранца заинтересовано Полесье. В настоящее время житомиряне рассматривают вариант с арендой.

Полісся: ідеальну "хімію" між босом та тренером підмочують суддівські скандали, або Чому тепер буде важче