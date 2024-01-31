Центральный защитник Дриты Хайдин Салиху продолжит карьеру в ЛНЗ, сообщает официальный сайт черкасцев.

ЛНЗ объявил о подписании хавбека европейской сборной – он стал четвертым зимним легионером черкасцев

О сроках соглашения и условиях не сообщается, однако Transfermarkt отмечает, что контракт заключен до 30 июня 2026 года, а сам игрок обошелся новичку УПЛ в 350 тысяч евро.

Напомним, 22-летний Салиху кроме чемпионата Косово успел поиграть за загребскую Локомотиву и албанский Лачи. Выступал в составе юношеских и молодежных сборных Косова. Transfermarkt оценивает его в 325 тысяч евро.

Напомним, Хайдин стал уже 5-м зимним легионером черкасцев – ранее ЛНЗ пополнился камерунским нападающим Молло Бессалой, израильским полузащитником Арадом Барой, бразильским форвардом Итало Магнатой и косовским полузащитником Мухарремом Яшари.

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