Чемпионат Бельгии, 23-й тур

Вестерло – Серкль Брюгге – 4:2

Голы: Йоу, 7, 19, Мадсен, 29, Вермант, 31 – Сидорчук, 33 (аг), Назинью, 90+4

Удаление: Ромменс, 69 (В)

Вестерло принимал середняка чемпионата – Серкль Брюгге. Хозяева уничтожили оппонента, настреляв 4 гола за полчаса.

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Серкль Брюгге оформил гол престижа только благодаря неудаче Сидорчука. После "обрезки" партнера украинец отчаянно бежал назад и хотел перехватить прострел, но сам одним касанием направил мяч в девятку собственных ворот.

К счастью, самострел Сергея не имел большого значения. Вестерло доигрывал в меньшинстве, пропустил, но удержал победу 4:2. Команда Сидорчука уже на 4 очка оторвалась от зоны борьбы за выживание.

Goal: Serhiy Sydorchuk (OG) | KVC Westerlo 4-1 Cercle Bruggepic.twitter.com/s6OkCmXzhC — FootColic ️ (@FootColic) January 30, 2024

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