Сидорчук отметился красивым автоголом – видео неудачи украинца, не помешавшей победе Вестерло
Полузащитник Вестерло Сергей Сидорчук снова попал в протокол результативным действием.
Чемпионат Бельгии, 23-й тур
Вестерло – Серкль Брюгге – 4:2
Голы: Йоу, 7, 19, Мадсен, 29, Вермант, 31 – Сидорчук, 33 (аг), Назинью, 90+4
Удаление: Ромменс, 69 (В)
Вестерло принимал середняка чемпионата – Серкль Брюгге. Хозяева уничтожили оппонента, настреляв 4 гола за полчаса.
Миколенко забил автогол в Кубке Англии – видео досадной неудачи украинца
Серкль Брюгге оформил гол престижа только благодаря неудаче Сидорчука. После "обрезки" партнера украинец отчаянно бежал назад и хотел перехватить прострел, но сам одним касанием направил мяч в девятку собственных ворот.
К счастью, самострел Сергея не имел большого значения. Вестерло доигрывал в меньшинстве, пропустил, но удержал победу 4:2. Команда Сидорчука уже на 4 очка оторвалась от зоны борьбы за выживание.
Динамо выиграло первый матч в 2024 году, 6 голов – шоу Ваната, Бражко и Бенито расстроило Шацких с пикантным привкусом