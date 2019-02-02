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Экс-форвард Зари Рафаэль да Силва: Мной интересовались команды из Чехии, Болгарии и даже Японии

15:16 62 Читати українською
Экс-форвард Зари Рафаэль да Силва: Мной интересовались команды из Чехии, Болгарии и даже Японии
Рафаэль Да Силва / Соцсети

Бывший нападающий Зари Рафаэль Да Силва прокомментировал свой переход в Слован из Братиславы.

"Поступило предложение, которое было интересно обеим сторонам: и мне, и Заре. Мы обсудили с руководством все подробно, и пришли к мнению, что переход в Слован – это отличный вариант для всех. Таким образом, теперь буду выступать в новом для себя клубе и чемпионате. Рад новому вызову и верю, что у меня все получится отлично.

Нападающий Зари Рафаэль да Силва официально перешел в Слован на правах аренды

За период в Украине я успел многое изучить в местном футболе, и добиться определенного прогресса. Хочу сказать Заре большое спасибо за то, что дала мне эту возможность. Я сыграл во многих матчах, в том числе и еврокубках. Эти поединки мне запомнятся надолго.

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Мною интересовались и представители других стран: Болгария, Чехия и даже был вариант из Японии, но мой окончательный выбор пал именно на Слован. Думаю, смогу показать свои лучшие качества в этой команде", – цитирует Рафаэлья Да Силву FootBoom.

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