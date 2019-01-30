Будковский: Рад, что права на меня Шахтер передал Зари

Форвард Зари Филипп Будковский рассказал, почему решил вернуться в луганский клуб.

"В Сошо я долгое время не играл, и голов по понятным причинам не было. Вот и захотелось вернуться на родину, чтобы быть реанимирован. Поговорил с агентом, началось общение с Юрием Вернидубом и Сергеем Рафаилов. Я был очень заинтересован в переходе в Зарю, на счастью, все срослось.

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В Европе существовали проблемы с адаптацией, никакой помощи после моего трудоустройства ждать не приходилось. Ведь в чужой стране и новом клубе у легионера возникает много разных нюансов. К счастью, все уже позади. Хотелось бы скорее перевернуть те страницы и начать в Заре все с чистого листа. Хочу повторить то, что было в период моего бывшего выступления в этом клубе.

Контракт подписан на два с половиной года. Соглашение действует на полноценной основе – права на меня от Шахтера полностью перешли к Заре. Рад, что так случилось. Давно хотел, чтобы в моей карьере произошли изменения", – рассказал Будковский порталу Спорт-Экспресс.

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