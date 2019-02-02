Екс-форвард Зорі Рафаель Да Сілва: Мною цікавились команди з Чехії, Болгарії та навіть Японії

Колишній нападник Зорі Рафаель Да Сілва прокоментував свій перехід у Слован з Братислави.

"Надійшла пропозиція, яка була цікавою обом сторонам: і мені, і Зорі. Ми обговорили з керівництвом все детально, і прийшли до думки, що перехід в Слован – це відмінний варіант для всіх. Таким чином, тепер буду виступати в новому для себе клубі і чемпіонаті. Радий новому виклику і вірю, що у мене все вийде відмінно.

Нападник Зорі Рафаель Да Сілва офіційно перейшов у Слован на правах оренди

За період в Україні я встиг багато чого вивчити у місцевому футболі, та й домогтися певного прогресу. Хочу сказати Зорі велике спасибі за те, що дала мені цю можливість. Я зіграв у багатьох матчах, в тому числі і єврокубках. Ці поєдинки мені запам'ятаються надовго.

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Мною цікавилися і представники з інших країн: Болгарія, Чехія та навіть був варіант з Японії, але мій остаточний вибір пав саме на Слован. Думаю, зможу показати свої найкращі якості в цій команді", – цитує Рафаелья Да Сілву FootBoom.