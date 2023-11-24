Ганский нападающий Овусу Раймонд Фримпонг не будет выступать за Ворсклу, сообщает "ТаТоТаке".

Металлист 1925 объявил о назначении нового генерального директора

21-летний игрок находился в расположении полтавской команды, однако стороны так и не смогли договориться по условиям контракта.

По информации источника, на форварда сразу же положил глаз Металлист 1925. Отмечается, что на днях игрок подпишет с харьковчанами соглашение сроком до 31 декабря 2026 года. Клуб и футболист уже достигли принципиальной договоренности по всем деталям.

Напомним, Овусу выступал за Зарю с марта 2021 года, однако в августе 2022-го покинул луганский клуб (4 гола в 20 матчах), воспользовавшись правилом ФИФА для легионеров. Год поиграл за турецкий Истанбулспор и с июля 2023-го находился без команды. Transfermarkt оценивает его в 250 тысяч евро.

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