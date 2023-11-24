Ганський нападник Овусу Раймонд Фрімпонг не буде виступати за Ворсклу, повідомляє "ТаТоТаке".

Металіст 1925 оголосив про призначення нового генерального директора

21-річний гравець перебував у розташуванні полтавської команди, однак сторони так і не змогли домовитися щодо умов контракту.

За інформацією джерела, на форварда одразу ж поклав око Металіст 1925. Зазначається, що днями гравець підпише з харків'янами угоду терміном до 31 грудня 2026 року. Клуб і футболіст вже досягли принципової домовленості щодо всіх деталей.

Нагадаємо, Овусу виступав за Зорю з березня 2021 року, однак в серпні 2022-го покинув луганський клуб (4 голи у 20 матчах), скориставшись правилом ФІФА для легіонерів. Рік пограв за турецький Істанбулспор і з липня 2023-го перебував без команди. Transfermarkt оцінює його у 250 тисяч євро.

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