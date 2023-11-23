Накануне Металлист 1925 провел общее собрание участников, на котором обсудили вопрос о смене собственника, избрании нового состава Наблюдательного совета Общества и назначении нового генерального директора, сообщает официальный сайт "желто-синих".

Металлист 1925 разорвал сотрудничество с генеральным директором клуба

Первым пунктом повестки дня было изменение структуры собственников. Согласно заявлению о регистрации изменений в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, было изменено конечного бенефициарного владельца на Владимира Носова.

Далее участники избрали новый состав Наблюдательного совета. Выдвинули кандидатуры Богдана Бойко, Владимира Носова, Сергея Стороженко, Эмиля Тер-Степаняна и Андрея Куликова. Все они были избраны на два года. Председателем Наблюдательного совета стал Богдан Бойко, а заместителем председателя стал Владимир Носов.

Кроме того, общее собрание единогласно избрало нового генерального директора – Андрея Неделина, который ранее был исполнительным директором и заменил на этом посту Ярослава Вдовенко, покинувшего клуб по соглашению сторон.

Напомним, после 14-ти туров Металлист 1925 в турнирной таблице УПЛ занимает одиннадцатую строчку, набрав 15 очков.

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