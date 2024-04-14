Бывший форвард Шахтера Марсело Морено официально объявил о завершении карьеры футболиста.

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В начале марта 36-летний игрок подписал краткосрочный контракт с Крузейро (откуда он в свое время за 9 млн евро и перешел в Шахтер), чтобы иметь возможность на поле попрощаться с футболом.

Ожидалось, что он выйдет на несколько минут в ответном матче финала Лиги Минейро против Атлетико Минейро, однако этого так и не произошло. Марсело пришлось удовлетвориться прощанием с фанатами до начала поединка (к слову, игра завершилась поражением Крузейру (1:3) и по итогам двух матчей (3:5) трофей завоевал Атлетико).

Напомним, в составе Шахтера Морено выступал с июля 2008-го по январь 2012 года и выигрывал Кубок УЕФА в сезоне 2008/09. Всего провел за "горняков" 46 матчей, в которых забил 11 голов (также отправлялся в аренды в немецкий Вердер и английский Виган). В конце концов был продан в Гремио за 6 миллионов евро.

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