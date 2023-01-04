Полузащитник Владимир Приемов завершил свои выступления за Нарву, сообщает Transfermarkt.

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К слову, 37-летний нападающий выступал за эстонский клуб с апреля 2022 года и провел в его составе 33 матча во всех турнирах, записав себе в актив 7 голов. Где продолжит карьеру футболист – пока неизвестно.

Напомним, Приемов – воспитанник немецкого Энерги. Успел поиграть за донецкий и запорожский Металлурги, Шахтер, Черноморец (дважды), Крымтеплицу, Александрию (дважды), Кривбасс, Металлист, Олимпик, Сумы, Скорук и Балканы. За границей выступал за российские Сатурн и Крылья Советов, иранский Персеполис, сингапурский ДПММ и белорусский Витебск. Transfermarkt оценивает его в 50 тысяч евро.

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