Півзахисник Володимир Прийомов завершив свої виступи за Нарву, повідомляє Transfermarkt.

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До слова, 37-річний нападник виступав за естонський клуб з квітня 2022 року і провів у його складі 33 матчі у всіх турнірах, записавши собі в актив 7 голів. Де продовжить кар'єру футболіст – наразі невідомо.

Нагадаємо, Прийомов – вихованець німецького Енергі. Встиг пограти за донецький та запорізький Металурги, Шахтар, Чорноморець (двічі), Кримтеплицю, Олександрію (двічі), Кривбас, Металіст, Олімпік, Суми, Скорук та Балкани. За кордоном виступав за російські Сатурн і Крилья Совєтов, іранський Персеполіс, сингапурський ДПММ та білоруський Вітебськ. Transfermarkt оцінює його у 50 тисяч євро.

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